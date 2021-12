Nigeria-Covid-19 : Un stock d’un million de doses du vaccin AstraZeneca périmé

Un stock d’environ un million de doses du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19, livré au Nigeria via le mécanisme Covax, serait présentement périmé, au grand regret des acteurs qui militent pour la vaccination en vue de freiner la propagation du coronavirus dans ce pays.

Les autorités nigérianes n’ont ni confirmé ni infirmé ce chiffre, et se sont limitées à pointer du doigt le moment où les doses sont livrées, et à rassurer qu’aucun vaccin périmé n’est en circulation.

Certains des vaccins reçus étaient presque arrivés à expiration laissant ainsi «très peu de temps, quelques semaines à peine, pour les utiliser, après déduction du temps de transport, de dédouanement, de distribution et de livraison aux utilisateurs», a fait savoir le ministre nigérian de la Santé, Osagie Ehanire.

«Il n’y a pas de vaccins périmés en circulation (…) Toutes les doses dont la date est dépassée sont aussitôt retirées des circuits de vaccinations», a-t-il assuré.

Le ministre de la santé a prévenu aussi que le gouvernement nigérian « refusera désormais poliment tous les dons de vaccins à courte durée de conservation ou ceux qui ne peuvent pas être livrés à temps».

Dans le même ordre d’idée, l’OMS et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont récemment précisé que les vaccins offerts ont une durée de conservation d’au moins deux mois et demi au moment où ils sont livrés au pays bénéficiaire.

Jusque-là, quelques 4% seulement de la population nigériane sont complètement vaccinés contre la Covid-19, selon l’OMS qui avait également souligné, en juillet passé, qu’environ 450.000 doses des vaccins étaient expirées dans huit pays africains.