Reprise du dialogue politique en Côte d’Ivoire

Le dialogue politique entre le gouvernement et les partis politiques en Côte d’Ivoire redémarre ce jeudi, selon les informations communiquées par le porte-parole du gouvernement, à l’issue d’un Conseil des ministres tenu la veille sous la présidence du chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Il s’agit du troisième round du dialogue qui sera mené sous la houlette du Premier ministre Patrick Achi. Le premier round tenu en 2019 et le second a débuté en décembre 2020, étaient dirigés par ses prédécesseurs, respectivement Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, tous les deux morts des suites de maladie.

Si le dialogue politique, prôné par le président Ouattara, vise, entre autres, une décrispation du climat politique, plusieurs observateurs sont d’avis que le deuxième dialogue entre le gouvernement et les formations politiques avait permis la participation de tous les partis aux élections législatives de mars 2021, qui s’étaient par ailleurs déroulées dans un climat apaisé.

Les pourparlers qui démarrent ce jeudi, ont en ligne de mire les élections locales de 2023, le défi à relever étant de concilier les diverses préoccupations, réclamations ou propositions que les différentes forces politiques vont apporter.

Le nouveau parti de l’ex-président Laurent Gbagbo, Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI), créé en octobre dernier, profitera certainement de cet espace pour faire entendre sa voix.