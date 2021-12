Cameroun/CAN 2021: Les supporters non vaccinés contre la Covid-19 ne seront pas les bienvenus

Le gouvernement camerounais et la Confédération africaine de football (CAF) ont annoncé, jeudi dans un communiqué conjoint, que seuls les supporteurs entièrement vaccinés contre le coronavirus et présentant un test négatif pourront suivre e direct les matches de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

«Les supporters ne pourront accéder aux stades (…) que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures», précise le texte.

Le communiqué rassure aussi sur la tenue effective de la compétition à la date annoncée, alors que des rumeurs laissent entendre une éventuelle annulation ou encore un nouveau report du tournoi en raison de la pandémie de Covid-19.

«Malgré ce défi supplémentaire que constitue cette pandémie, notre CAN doit maintenant se jouer», poursuit le document, ajoutant que «sa cérémonie solennelle d’ouverture est prévue le 9 janvier 2022 au Complexe sportif d’Olembe » à Yaoundé, la capitale camerounaise.

Les dirigeants du football africain prévoient des contrôles quotidiens à l’endroit aussi bien des joueurs que des spectateurs, avant tout accès aux terrains et aux tribunes.

La CAF subit particulièrement de grandes pressions de la part des clubs européens qui craignent d’enregistrer une longue période d’absence de leurs joueurs africains, dans la mesure où, en plus des jours de la compétition, ces footballeurs pourraient être confrontés aux restrictions de déplacement liées à l’émergence du nouveau variant Omicron de Covid-19.

Le tournoi africain, initialement programmé en 2021, avait été ajourné d’un an en raison de la pandémie.