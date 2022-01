Au moins 200 civils tués en 2 jours, par des bandits armés dans le nord-ouest du Nigeria

Un massacre perpétré entre mercredi et jeudi 6 janvier dans l’Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, par des « bandits », aurait fait au moins 200 victimes, selon un communiqué du ministère des Affaires humanitaires publié samedi 8 janvier.

Hormis les personnes tuées, «plus de 10.000 victimes se sont également retrouvées sans abri après que leurs maisons ont été rasées par les bandits alors que des dizaines (d’autres personnes) sont toujours portées disparues», a indiqué le ministre des affaires humanitaires, Sadiya Umar Farouq.

Selon des sources locales, des bandits armés seraient arrivés par centaines à moto dans une dizaine de villages des districts d’Anka et de Bukkuyum, tirant sur des habitants, incendiant les bâtiments et pillant en même temps des biens des villages. Environ 2.000 têtes de bétail auraient été emportées. Quelques 143 personnes seraient enterrées dans leurs villages respectifs, selon des villageois.

Le président Muhammadu Buhari a condamné ces attaques menées, selon ses propos, par des «meurtriers de masse» qui terrifient les populations des régions concernées.

Le nord-ouest du Nigeria est confronté à des attaques terroristes depuis de nombreuses années. En général, des bandes de criminels s’emploient non seulement à tuer des villageois, mais aussi à s’accaparer de leur bétail et de leurs biens.

La dernière attaque a eu lieu alors que le directeur par intérim des opérations médiatiques de la défense, le Major-général Benard Onyeuko, faisait jeudi 6 janvier lors d’un point de presse, le bilan de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme dans le pays.

Selon lui, 950 terroristes au total ont été tués entre le 20 mai 2021 et le 6 janvier 2022. Les soldats auraient éliminé durant la même période, 537 brigands et autres éléments criminels, y compris deux chefs de bandits qui étaient recherchés (Alhaji Auta et Kachalla Ruga) dans l’Etat de Zamfara. L’opération, a-t-il ajouté, a permis aussi de libérer environ 1000 civils kidnappés et de récupérer diverses armes et du bétail volés.