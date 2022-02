Union africaine : Le Maroc élu pour un mandat de 3 ans au Conseil de paix et de sécurité de l’UA

Le Royaume du Maroc a été élu, ce jeudi 3 février, pour un mandat de trois ans au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) par le Conseil exécutif de l’organisation panafricaine.

Le Maroc a été élu par 36 voix sur 49, soit plus de deux tiers des voix à l’occasion de la 40ème session ordinaire du Conseil exécutif qui se tient du 2 au 3 février au siège de l’UA à Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie.

Au total quinze pays membres de l’Union africaine, dont le Maroc ont été élus pour des mandats de deux ou trois ans au Conseil de paix et de sécurité.

La délégation marocaine qui prend part à cette session, est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Maroc, rappelle-t-on, avait déjà siégé au sein du Conseil de paix et de sécurité de l’UA pour un mandat de deux années (2018-2020) au cours duquel le Royaume a contribué, de manière constructive, à l’amélioration des méthodes de travail et à l’instauration des bonnes pratiques.

Avec cette élection à une majorité confortable, le Maroc aura infligé un retentissant revers à ses adversaires fortement mobilisés à l’instigation de l’Algérie et de l’Afrique du Sud, deux régimes ouvertement hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume.

La délégation marocaine a ainsi, réussi à faire échouer les manœuvres de ces pays qui s’opposaient farouchement à sa candidature au CPS, par crainte d’influer sur les décisions de cette importante instance de l’Union africaine.

Pour rappel, le Maroc a repris en 2016, le siège qui lui revient de droit au sein de la grande famille africaine après s’être progressivement érigé en une force économique majeure en Afrique subsaharienne et prouvé à maintes occasions, ses racines africaines à travers les aides et les investissements dans les pays frères et amis.

Le Maroc souhaitait en effet, siéger au sein du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, dans l’optique de mettre à contribution son savoir faire dans l’aboutissement de l’Agenda 2063 de l’organisation panafricaine, particulièrement dans les domaines sécuritaire, environnemental et humanitaire.