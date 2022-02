Kenya : Des primaires conjointes sous la coalition « Azimio La Umoja »

Le directeur des élections du parti Mouvement démocrate orange (ODM), Junet Mohamed, a évoqué la possibilité d’organiser des primaires conjointes sous la coalition « Azimio La Umoja ».

Les relations cordiales de l’ODM avec le parti Jubilee seront étendues à des accords politiques à long terme, a-t-il souligné, ajoutant que “nous allons former une coalition pour les élections de 2022 et nous trouverons des mécanismes pour faire des nominations ensemble.

Le député a ajouté qu’ils n’ont pas encore signé de pacte avec le parti Jubilee avant les primaires du parti pour s’assurer qu’ils vont défendre une cause commune.

Par ailleurs, la Commission électorale indépendante et des frontières, n’a pas atteint l’objectif d’inscription des électeurs, pointant du doigt l’apathie des électeurs et le retard dans la délivrance des cartes d’identité, selon les médias.

La presse estime que l’autorité a raté son objectif par une énorme marge après l’achèvement, dimanche, de l’opération, indiquant que cela porte un gros coups aux candidats aux postes politiques qui plaçaient de gros espoirs dans les nouveaux jeunes électeurs.

Les chiffres obtenus par The Star ont montré que la commission n’a pu enregistrer que 906.211 nouveaux électeurs jusqu’à samedi soir, rappelant que l’objectif était d’en inscrire 4,5 millions lors de cette deuxième phase de l’opération.