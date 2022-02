Libye: Le poste de Premier ministre convoité de nouveau à un haut degré politique

Les noms de 7 candidats au poste de Premier ministre en Libye, ont été retenus après un appel à candidatures, dont l’ex-ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha, 59 ans, et Khaled Al Bibass, 51 ans, un ancien haut fonctionnaire au même ministère qui ont été auditionnés ce lundi, par le Parlement au cours d’une séance qui a réuni 116 députés.

Les deux candidats sont retenus pour le poste de Chef du gouvernement, après le report sine die de la double élection présidentielle et législative initialement qui étaient prévues le 24 décembre, sensées sortir le pays du chaos. Bachagha et Al Bibass étaient déjà candidats à ce scrutin avorté de décembre dernier.

Après des années de conflits armés et de divisions entre l’Est et l’Ouest du pays, un gouvernement intérimaire a été mis sur pied il y a un an, sous l’égide de l’ONU, pour mener la transition jusqu’à la tenue de l’élection présidentielle le 24 décembre et parlementaire un mois plus tard.

Ces élections ont été reportées sine die, sur fond de désaccords entre un pouvoir à l’Est incarné par le Parlement et le maréchal Khalifa Haftar, et un autre à l’Ouest autour du gouvernement intérimaire d’Abdelhamid Dbeibah basé à Tripoli.

Alors que le Parlement estime que le mandat de l’exécutif a expiré avec le report des élections, Dbeibah affirme qu’il ne cédera le pouvoir qu’à un gouvernement sorti des urnes.

Le Parlement avait initialement prévu de se réunir mardi pour « choisir » un nouveau Premier ministre intérimaire parmi les candidats retenus. La séance aura finalement lieu jeudi.