Le Danemark suspend partiellement son aide au Mali

Suite à l’expulsion par le Mali des troupes danoises engagées dans la force européenne Takuba, le Danemark a décidé de suspendre son aide à ce pays d’Afrique de l’Ouest, selon la presse danoise citant, ce week-end, des propos tenus par le ministre danois du Développement, Rasmus Prehn.

Le ministre danois a néanmoins précisé cette suspension est partielle, étant donné que l’aide pour les projets humanitaires et le soutien à la société civile se poursuivra.

«Nous continuerons à soutenir les projets humanitaires et de la société civile, mais la coopération avec les ministères centraux est remise au tiroir et fait l’objet d’une nouvelle réflexion, avec l’ONU et l’Union européenne», a-t-il déclaré.

Le soutien au développement apporté par Copenhague à Bamako s’élève à 40 millions d’euros par an. Le Mali figurait parmi les pays prioritaires de l’aide au développement du Danemark.

L’annonce des autorités danoises intervient alors que la France et d’autres pays européens engagés dans la force Takuba devraient annoncer incessamment la suite à envisager dans le cadre de la coopération avec Bamako, suite à l’expulsion de l’ambassadeur français au Mali et de la force danoise qui a été justifiée par le fait que son déploiement sur le territoire malien s’était fait sans le consentement de Bamako.

Le Danemark a également suspendu son aide au Burkina Faso en raison du coup d’Etat militaire perpétré le 24 janvier dernier, ayant mis fin au régime du président Roch Marc Christian Kaboré.