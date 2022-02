Côte d’Ivoire : le gouvernement s’engage à accompagner le secteur privé

Le Premier ministre Patrick Achi a réaffirmé, mercredi à Abidjan, l’engagement du gouvernement à accompagner le secteur privé dans la dynamique de l’industrialisation de la Côte d’Ivoire.

« À tous ces acteurs clés de notre dynamisme industriel et de la vitalité de notre économie, je veux ici traduire la fierté et la reconnaissance du gouvernement ivoirien et tous les encouragements du président de la République. Je veux leur réaffirmer notre engagement absolu à les accompagner et à les soutenir pour grandir, aller plus vite et plus loin », a assuré M. Achi à l’occasion de l’inauguration de la deuxième usine de la société de ciment de Côte d’Ivoire (SCCI).

Il a expliqué qu’à travers cet engagement, le gouvernement envisage de « rendre chaque jour plus visibles et concrets les fruits de l’ambition du président de la République pour une Côte d’Ivoire solidaire, prospère et rayonnante”.