Afrique du Sud-Covid-19: La pilule américaine molnupiravir autorisée pour les adultes

Le régulateur sud-africain des médicaments a annoncé jeudi avoir autorisé «l’importation de molnupiravir» des Etats-Unis, un traitement antiviral oral contre la Covid, destinée aux adultes à hauts risques.

L’Autorité sud-africaine de régulation des Produits thérapeutiques a indiqué dans un communiqué avoir «autorisé, sous conditions, l’importation de molnupiravir», un traitement antiviral oral, «dans le combat contre la Covid-19», pour une période initiale de six mois, a déclaré le patron de la SAHPRA, Boitumelo Semete-Makokotlela.

Pris dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes, le médicament développé par Merck, limite la capacité du virus à se répliquer, freinant la maladie. Il réduit le risque d’hospitalisation et de décès de 30% parmi la population fragile, selon des essais cliniques réalisés sur 1.400 participants.

Avec plus de 3,6 millions d’infections et 96.000 décès recensés depuis le début de l’épidémie, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent. Selon les autorités, près de 42 % des adultes et 16 % des personnes de plus de 50 ans sont entièrement vaccinés. «C’est une grande réussite. De nombreux pays de notre continent ne peuvent pas en dire autant», s’est félicité Cyril Ramaphosa.

La lutte contre le Covid a aussi été marquée par des scandales de corruption. Le président Ramaphosa a promis fin janvier des poursuites judiciaires et des sanctions après de multiples détournements, dans le cadre de contrats publics pour la lutte contre la Covid-19 de l’ordre de 830 millions d’euros.

Plus de la moitié des 5.467 contrats examinés par l’Unité des enquêtes spéciales (SIU) sous la tutelle du ministère de la Justice, conclus pour l’achat de matériel ou des services dans le cadre de la lutte contre la pandémie, montrent des irrégularités.