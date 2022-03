Mali: Un blogueur arrêté puis relâché après s’être humoristiquement proclamé Président

Un animateur et blogueur malien très connu à Tombouctou (nord du Mali) a été arrêté et retenu 24 heures après s’être autoproclamé, dans une vidéo humoristique, président du Mali, un pays ouest-africain plongé depuis dans une grave crise sécuritaire et politique.

«Je prends la décision ferme de m’autoproclamer président de la transition civile à compter de demain 28 février», disait Tandina Elhadj Beyt’allah dans une vidéo postée sur Facebook le 27, dans laquelle il apparaissait face caméra, ceint d’une écharpe aux couleurs maliennes.

Il invoquait la gravité de la situation qui prévaut dans son pays, et «le manque de vision de nos autorités». A la fin de cet enregistrement de moins de deux minutes, il finit par préciser à l’adresse des autorités de Tombouctou que «c’est juste de la comédie», dans un éclat de rire.

Le blogueur arrêté mardi s’est inspiré de la récente déclaration d’une personnalité peu connue, Ainea Ibrahim Camara, qui a beaucoup fait parler de lui depuis fin février en s’intronisant, depuis la Côte d’Ivoire, président «de la transition civile» malienne, a été arrêté mardi et lendemain, Tandina Elhadj Beyt’allah a lui-même annoncé sur son compte Facebook avoir été effectivement relâché.