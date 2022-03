Covid-19 : L’OMS met en garde contre l’émergence de nouveaux variants dans des pays où la vaccination est encore faible

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est montée une fois de plus au créneau, ce jeudi 10 mars, face aux inégalités en matière de vaccination contre le coronavirus, faisant remarquer que si certains pays où les taux de vaccination sont élevés reprennent petit à petit une vie normale, d’autres qui accusent un manque importants de sérums pour immuniser leurs populations, sont laissés pour compte.

«Nous sommes à la croisée des chemins car, si nous disposons des outils nécessaires pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie, de profondes inégalités compromettent cette chance», a souligné son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l’occasion d’une réunion-débat du Conseil des droits de l’homme à Genève sur «l’accès équitable aux vaccins».

Pour lui, tant que le virus circule encore largement dans des pays où les taux de vaccination et de dépistage sont faibles, la lutte contre la pandémie peut encore enregistrer des retards, dans la mesure où le risque de voir émerger de nouveaux variants demeure important.

En d’autres termes, les profondes inégalités en matière d’accès aux vaccins compromettent la chance de mettre fin à la maladie. Sur plus de 10,7 milliards de doses de vaccin administrées dans le monde, près de 70% des vaccinations ont lieu dans des pays à revenu élevé, tandis que moins de 14% des personnes vivant dans des pays en développement ont reçu une seule dose.

Dans le même ordre idée, la Haute Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a indiqué que l’iniquité vaccinale «est aussi profondément contre-productif, car les hospitalisations et les décès continuent de survenir principalement chez les personnes non vaccinées, tandis que les faibles taux de vaccination dans de nombreux pays créent des conditions idéales pour l’émergence de variantes plus contagieuses du coronavirus».

«A moins que l’on puisse garantir un accès universel et équitable aux vaccins dans le monde, la thésaurisation des vaccins contre la Covid-19 n’est pas conforme aux obligations des Etats en matière de droits de l’homme» a-t-elle alerté.