RDC : Le bilan de l’accident ferroviaire à Lualaba s’élève à 73 morts

Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) on dressé ce dimanche, un nouveau bilan du déraillement d’un train de marchandises survenu dans la nuit de jeudi à vendredi 11 mars, dans la province de Lualaba (sud).

Selon le Directeur général de la Société Nationale de chemin de Fer du Congo (SNCC), Fabien Mutomb, qui s’est rendu sur le lieu du drame accompagné des membres de la Commission d’enquête, l’accident a fait jusqu’ici 75 morts et 125 blessés dont 28 avec un traumatisme grave.

Le précédent bilan, établi samedi, faisait état d’au moins 60 morts (hommes, femmes et enfants) et 52 blessés. Certaines sources laissent entendre qu’il y aurait encore des wagons non encore relevés, ce qui pourrait alourdir davantage le bilan des victimes.

Le gouvernement provincial du Lualaba, qui a déploré l’accident, a pris des dispositions nécessaires pour la prise en charge des victimes. Les blessés graves reçoivent déjà des soins d’urgence dans des centres médicaux spécialisés, indique le ministère de la communication.

La cause présumée de l’accident avancée pour l’heure, par les autorités est «la coupure brusque de la traction» qui était suivie de «la dérive de la rame des wagons».

Mutomb a évoqué, entre autres, «la surcharge de la rame, du fait de la présence de voyageurs clandestins sur les wagons, en infraction du règlement du trafic ferroviaire».

Le président Félix Tshisekedi, a exprimé sur Twitter sa tristesse et présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Ce lundi, Fabien Mutomb est attendu à Kinshasa «pour d’autres dispositions pratiques liées à la gestion de dégâts causés par ce drame», selon le ministère de la Communication.