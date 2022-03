Tunisie: Le Parlement suspendu annonce une plénière malgré le niet du président Saied   

Le Parlement tunisien, dont les activités sont actuellement suspendues, a annoncé lundi, la tenue d’une séance plénière ce mercredi, défiant ainsi le président Kais Saied qui s’est arrogé les pleins pouvoirs en juillet.

Le Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple, une instance qui regroupe la présidence du Parlement et des représentants des partis y siégeant, a décidé «la tenue d’une séance plénière générale mercredi pour examiner l’annulation des mesures exceptionnelles et une autre samedi, sera consacrée à la situation financière et socio-économique dangereuse», indique un communiqué du Parlement.

Après des mois de blocage politique, le président Said Saied, élu fin 2019, s’est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet en limogeant le Premier ministre et en suspendant le Parlement. Le 22 septembre, il a pris une série de «mesures exceptionnelles» qui lui permettent de gouverner par décret.

La séance plénière annoncée risque d’exacerber la crise politique qui sévit dans le pays. Avant même l’annonce de cette séance, M. Saied avait laissé entendre qu’il la ferait interdire, affirmant sur un ton d’ironie à l’adresse des députés, qu’ils pouvaient se réunir «dans une navette spatiale».

Par ailleurs, le Conseil de la Choura du Mouvement Ennahdha a tenu ce lundi, le président Saied pour «responsable de la dégradation de la situation économique et sociale dans le pays».