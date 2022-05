Diplomatie : Paris juge «injustifiée» la décision du Mali de dénoncer les accords de défense bilatéraux

Le ministère français des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian a qualifié mardi d’«injustifiée» la décision de la junte malienne de dénoncer les accords de défense avec la France.

Paris «considère cette décision injustifiée et conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral qui serait imputable à la force Barkhane», souligne la porte-parole du Quai d’Orsay dans une déclaration écrite.

La junte au pouvoir au Mali a annoncé lundi soir, sa décision de rompre les accords de statut des forces (Status of Force Agreements, ou Sofa) fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces française Barkhane et européenne Takuba, ainsi que le traité de coopération en matière de défense, conclu en 2014 entre le Mali et la France.

Le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga a invoqué comme justification, «l’attitude unilatérale» de la France lorsqu’elle a suspendu en juin 2021 les opérations conjointes avec les forces maliennes, l’annonce en février – « encore sans aucune consultation de la partie malienne » — du retrait des forces Barkhane et Takuba, ainsi que les « multiples violations » de l’espace aérien par les appareils français malgré l’instauration d’une vaste zone d’interdiction aérienne au-dessus du territoire malien.

Les relations sont très tendues entre les deux pays depuis l’annonce de la réduction des effectifs des soldats français au Mali dans la foulée d’un double coup d’Etat à Bamako, avec en toile de fond le déploiement au Mali des hommes de la société privée russe de sécurité Wagner.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a déclaré lundi dernier, que la société paramilitaire privée russe Wagner est présente au Mali sur une «base commerciale», alors que le groupe est accusée d’employer des mercenaires.