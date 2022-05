Sahara : L’Égypte réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

L’Egypte a réaffirmé ce lundi à Rabat, par la voix de son Chef de la diplomatie, Sameh Choukri, son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et salué les efforts sérieux et crédibles du Royaume visant à aller de l’avant vers un règlement politique de cette question sous les auspices des Nations Unies.

Après avoir clairement affiché sa position, en janvier dernier, par la voix de son ambassadeur à Rabat en reconnaissant la marocanité du Sahara, aujourd’hui c’est au tour du ministre égyptien des Affaires étrangères de réitérer le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc.

La position égyptienne a été exprimée dans le communiqué conjoint ayant sanctionné les entretiens qu’ont ce lundi à Rabat, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et son homologue égyptien, Sameh Choukri.

Le ministre égyptien a en effet, exprimé le soutien de son pays aux «résolutions du Conseil de sécurité, dont la résolution 2602 de 2021, qui a salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc visant à aller de l’avant vers un règlement politique de la question du Sahara», précise le communiqué conjoint.

Les deux ministres ont par ailleurs évoqué les relations bilatérales, conformément aux orientations des deux chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et le président de la République arabe d’Egypte, Abdel Fettah Al Sissi. Les entretiens approfondis entre les deux ministres ont également porté sur les rapports séculaires et les liens de fraternité unissant les deux pays frères, ainsi que la communauté de destin et les objectifs communs.

Dans le même communiqué, Sameh Choukri a salué le rôle que joue le Comité Al-Qods, présidé par le Roi Mohammed VI, dans le soutien de la résistance des Maqdessis et la préservation du cachet arabo-islamique d’Al-Qods, de son statut juridique et civilisationnel et de son identité historique en tant que terre de coexistence entre les trois religions.

A signaler que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, effectue ces 09 et 10 mai, une visite de travail au Maroc sur invitation officielle du ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.