Le Niger renforce le statut de l’opposition politique

Le gouvernement nigérien a adopté, jeudi 12 mai, lors d’un conseil des Ministres, un projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010, portant statut de l’opposition politique, dans l’objectif de lui permettre d’assumer pleinement son rôle.

«Dans le cadre de la promotion de la bonne Gouvernance et de la consolidation des institutions démocratiques, il est apparu nécessaire de réviser l’ordonnance portant statut de l’opposition afin de permettre au chef de file de l’opposition d’exercer pleinement son rôle de porte-parole de cette institution», souligne le communiqué publié à l’issue de la réunion présidée par le chef de l’Etat Mohamed Bazoum.

Les innovations apportées à cette ordonnance se résument, selon la même source, à la formalisation du rôle du chef de file de l’opposition comme porte-parole officiel de l’opposition, à la détermination des modalités de désignation du chef de l’opposition et de gestion du contentieux y relatif, et à la mise à la disposition du chef de file de l’opposition d’un cabinet et de moyens de fonctionnement par l’Etat.

L’ordonnance n° 2010-85 du 16 décembre 2010 a pour objet, selon son article premier, de déterminer le statut juridique de l’opposition politique dans le cadre du renforcement et de la consolidation de la démocratie pluraliste, ainsi que de la participation de l’ensemble des formations politiques à la construction nationale.

L’opposition n’a pas encore réagi à cette initiative du gouvernement de modifier et compléter la loi portant son statut.