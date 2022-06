Le Bénin va organiser le 5e recensement général de la population et de l’habitat

Le Conseil des ministres béninois, réuni mercredi à Cotonou sous la présidence du chef de l’Etat, Patrice Talon, a décidé le lancement du cinquième recensement général de la population et de l’habitat, rapporte le communiqué publié à l’issue de la rencontre.

«Les recensements de cette envergure s’organisent tous les dix ans aux fins de générer des données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et de l’habitat telles que : le taux d’accroissement, l’espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité», explique le texte.

Toujours d’après le communiqué, les données attendues de la présente édition permettront également de mesurer les progrès accomplis et d’assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas tels que l’agenda 2030 des Nations unies sur les Objectifs de Développement Durable, l’agenda 2063 de l’Union africaine, la Stratégie décennale de la Banque Africaine de Développement et l’accord de Paris sur les changements climatiques.

En plus de l’autorisation de réaliser l’opération de recensement général, le gouvernement a désigné les membres du Comité national qui en aura la charge. Le communiqué ne donne aucun détail sur la période de l’organisation de ladite opération.

Concernant les statistiques des quatre premières éditions, le Bénin comptait 3.331.210 habitants en 1979, 4.915.555 en 1992, 6.769.914 en 2002 et 10.008.749 en 2013, indique la même source.