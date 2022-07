Côte d’Ivoire: Gbagbo et Bédié se rencontrent avant leur réception à la présidence ce jeudi 14 juillet

Les anciens présidents ivoiriens, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ont eu un entretien en tête-à-tête mardi 12 juillet, deux jours avant leur rencontre avec l’actuel chef d’Etat Alassane Ouattara, au palais présidentiel.

S’agit-il d’une concertation pour harmoniser, d’abord à leur niveau, leurs vues sur des questions qu’ils jugent essentielles ? Rien n’a filtré pour l’heure de leur concertation.

Une autre rencontre a eu lieu lundi 11 juillet, entre une délégation du Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo et le patron de l’Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), Abdallah Mabri Touakeusse.

La délégation, composée du directeur de cabinet de Gbagbo et du porte-parole Koné Katinan, était porteuse d’un message du président du PPA-CI. Touakeusse a indiqué, par la suite sur Facebook, que l’échange a porté sur l’actualité politique post dialogue politique, sur la rencontre des présidents Ouattara, Bedié et Gbagbo, et qu’il a été convenu de maintenir la concertation autour de tout ce qui peut contribuer à la paix durable en Côte d’Ivoire.

Le gouvernement ivoirien avait confirmé la réunion entre les trois piliers de la politique ivoirienne à l’issue du Conseil des ministres du 6 juillet dernier.

«Le chef de l’Etat parle régulièrement avec les anciens présidents. Ils se parlent déjà par téléphone. Mais il était aussi important, puisque c’était un souhait du dialogue politique, que cette rencontre ait lieu. Et c’est dans ce cadre-là que cette rencontre aura lieu», avait alors indiqué le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.