RDC/Présidentielle 2023 : Un sondage américain donne Félix Tshisekedi favori pour un second mandat

L’actuel président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a de fortes chances d’être élu pour un second mandat lors de l’élection présidentielle de 2023, révèle dans un rapport publié mercredi, l’Agence américaine de recherche sociale «Geopoll», consacré à la prochaine présidentielle dans ce pays.

L’agence a mené du 28 juin au 25 juillet 2022 des sondages d’opinion auprès d’un échantillon de plus de 10.000 personnes réparties dans différentes régions de la RDC (33 villes et 145 territoires ont été ciblés). Les résultats laissent entrevoir que plus de la moitié des personnes sondées seraient prêtes à voter en faveur de Tshisekedi.

«Un peu plus de la moitié des personnes interrogées expriment leur volonté d’accorder un deuxième mandat au président Tshisekedi, tandis qu’un tiers déclare ne pas avoir l’intention de voter pour un autre candidat», souligne le rapport.

Aucun des concurrents potentiels, notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi et l’ex-président Joseph Kabila, n’aurait atteint le seuil de 20% de popularité, toujours d’après l’enquête.

Tshisekedi a déjà confirmé son intention d’être candidat à sa propre succession, expliquant qu’il a le droit de faire deux mandats et qu’il n’y a pas de raisons de «s’arrêter en chemin».