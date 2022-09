Remaniement ministériel au Burundi

Le gouvernement de Burundi a été remanié ce jeudi après la validation de la nomination du nouveau Premier ministre mercredi par l’Assemblée nationale.

On note l’entrée de cinq nouveaux ministres et la reconduction de plusieurs ministres sortants. Il s’agit de Martin Ninteretse au ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Audace Niyonzima au ministère des Finances, du Budget et de la Planification, Sanctus Niragira qui prend l’Environnement, l’Agriculture et l’Elevage, Déogratias Rusengwamihigo et Dieudonné Dukundane nommés respectivement au ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi, et celui des Infrastructures, de l’Equipement et du Logement.

Le ministre des Finances sortant, Domitien Ndihokubwayo, ainsi que celui qui avait en charge l’Agriculture, Déo Guide Rurema, n’ont plus de portefeuille dans ce nouveau gouvernement de 15 ministres.

Gervais Ndirakobuca a été nommé nouveau Premier ministre du Burundi en début de semaine, en remplacement d’Alain Guillaume Bunyoni. Ce dernier a été évincé de son poste, après que le Chef de l’Etat Évariste Ndayishimiye ait affirmé que des membres de son entourage complotaient pour le renverser.