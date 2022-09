Guinée-Transition : Washington appuie les sanctions de la CEDEAO contre la junte de Conakry

Les Etats-Unis ont exprimé mercredi dans un tweet, leur soutien aux sanctions progressives prises contre les militaires au pouvoir en Guinée-Conakry, il y a une semaine, par les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

«Les États-Unis soutiennent la décision de la CEDEAO d’imposer des sanctions économiques à la Guinée et exhortent le Gouvernement de transition à mettre en place un processus transparent et consultatif permettant à la Guinée d’aller vers une démocratie constitutionnelle menée par des civils», a indiqué le fil Twitter officiel des USA en Français.

Dans leur communiqué, les leaders ouest-africains avaient donné un mois aux militaires pour renoncer à leur projet de gouverner trois années supplémentaires. À défaut, la CEDEAO, qui a dit antérieurement pouvoir se satisfaire d’une période transitoire de deux ans, adoptera des «sanctions plus sévères» que celles annoncées voici une semaine.

En attendant, l’organe communautaire a décidé de suspendre toute assistance et transaction financière de ses institutions avec la Guinée.

Le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, avait déclaré mercredi dernier que la Guinée allait au-devant «de lourdes sanctions» si la junte persistait à vouloir se maintenir au pouvoir durant trois ans.

«J’étais là-bas, en Guinée Conakry. On a discuté. On est arrivé à un consensus (selon lequel) on ne peut pas dépasser les 24 mois», a soutenu le Président Embalo.

La junte au pouvoir en Guinée s’est livrée jeudi dernier à une charge très violente contre le président en exercice de la CEDEAO, qualifiant de «honte» les propos qu’il a tenues en l’accusant de pratiquer une diplomatie «de guignols».