Lesotho: Le millionnaire Sam Matekane forme une coalition pour gouverner

Vainqueur des élections législatives au Lesotho, le millionnaire Sam Matekane, 64 ans, a annoncé mardi lors d’une conférence de presse, qu’il s’activait à présent, à former un gouvernement de sa coalition avec l’Alliance des Démocrates (AD) et le Mouvement pour le changement économique (MEC), qui ont obtenu respectivement six et cinq sièges.

«Nous informons la nation basotho que nous sommes tombés d’accord pour former un nouveau Gouvernement de coalition», a-t-il déclaré lors de ce point-presse dans la capitale Maseru, aux côtés des dirigeants des deux autres partis.

Déjouant tous les pronostics, son mouvement Révolution pour la prospérité (RFP), créé à peine six mois avant les législatives de la semaine dernière, a remporté 56 sièges sur 120, manquant seulement de quelques sièges pour obtenir la majorité absolue, avait annoncé la Commission électorale la veille.

Les deux autres partis qui dominaient le paysage politique jusqu’ici, le Congrès démocratique (DC) et la Convention de tous les Basotho (ABC), ont obtenu respectivement 29 et 8 sièges.

Matekane, considéré comme l’homme le plus riche du pays, qui est l’un des plus pauvres de la planète, a promis lors de sa campagne de relancer l’économie et de venir à bout de la dette publique.