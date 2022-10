Côte d’Ivoire : L’ex-président Gbagbo présenté comme le «candidat naturel du PPA-CI» à la présidentielle de 2025

Le Secrétaire général du Parti des Peuples Africains Côte d’Ivoire (PPA-CI), Damana Adia Médard a laissé entendre ce lundi 17 octobre, que l’ancien chef d’Etat Laurent Gbagbo est l’unique candidat de la formation politique, qui s’impose pour la prochaine présidentielle.

«Pour l’élection présidentielle de 2025, notre candidat naturel c’est Laurent Gbagbo» et «il n’y pas d’alternative à Laurent Gbagbo», président du PPACI, a déclaré Damana lors d’une session extraordinaire du Secrétariat Général du parti, présidée par Gbagbo.

La session programmée à l’occasion du premier anniversaire du PPA-CI, a porté, entre autres, sur le bilan d’un an d’exercice de la formation politique créée le 17 octobre 2021 par Gbagbo.

Les prochaines élections locales, prévues entre octobre et novembre 2023, représentent pour le PPA-CI «des élections importantes, car elles constituent un test de grandeur pour les élections présidentielles de 2025», a souligné le SG, soutenant que «nous n’entendons pas faire de la figuration, parce que ce sont ces élections (locales) qui ouvrent la voie aux élections présidentielles de 2025».

Les responsables du PPA-CI n’ont pas manqué d’adresser des messages codés au régime au pouvoir en Côte d’Ivoire. «On n’élimine pas un adversaire politique comme on veut le faire», a déploré le SG, ajoutant qu’ «en 2025, Laurent Gbagbo est notre candidat et nous allons créer les conditions d’un PPA-CI fort et irrésistible».

Gbagbo a, lui, choisi de conscientiser les dirigeants africains. «Si la Constitution dit que tu as deux mandats à faire, fais-les et puis va t’asseoir (…) En politique, on ne finit pas de programme, les programmes que vous concevez avant d’arriver au pouvoir, quand vous les mettez en pratique, leurs conséquences, c’est long, donc si vous voulez attendre de finir les conséquences, vous allez rester au pouvoir toute votre vie et c’est la dictature», a-t-il indiqué, sachant que l’actuel président ivoirien, Alassane Ouattara, est à son troisième mandat contesté par l’opposition.

Une cérémonie officielle de coupure du gâteau de l’An 1 du PPA-CI a clôturé la session extraordinaire du Secrétariat général du parti.