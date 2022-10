Les USA somment le Rwanda de cesser son soutien aux rebelles du M23

Les États-Unis d’Amérique ont appelé jeudi le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23, un groupe armé qui sévit dans la région est de la République démocratique du Congo (RDC).

«Nous appelons les acteurs étatiques à stopper leurs appuis aux groupes armés y compris les forces de défense du Rwanda et les rebelles du M23», a déclaré le représentant des États-Unis auprès de l’ONU, Robert Wood, lors d’un dîner débat au conseil de sécurité.

Cette déclaration confirme la position des USA dans le différend entre la RDC et le Rwanda. Les deux pays s’accusent mutuellement de violation de leur souveraineté respective, et Kigali est taxée d’être la main derrière le M23 suis commet des crimes dans l’est congolais.

Le diplomate américain a, en outre, affirmé que les «attaques des groupes armés en RDC, CODECO et le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année (…) C’est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre la population la plus vulnérable de la RDC».

Réaffirmant les accusations de son pays, le représentant de la RDC a, pour sa part, plaidé pour des «sanctions» contre le Rwanda, alors que d’autre pays comme la France et la Russie ont estimé que le dialogue «doit être maintenu entre les États de la région».