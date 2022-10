Les manœuvres militaires entre la Russie et l’Algérie suscitent l’inquiétude à Bruxelles

Plusieurs députés du Parti populaire européen ont exprimé leur inquiétude concernant les manœuvres militaires conjointes entre la Russie et l’Algérie en Méditerranée, une collaboration qu’ils jugent «extrêmement préoccupante non seulement pour la paix et la sécurité, mais aussi pour les intérêts de l’Occident et de l’Union européenne».

Cette préoccupation a été exprimée par les eurodéputés dans une question écrite à la Commission européenne, selon le site espagnol servimedia qui titre: «les manœuvres militaires conjointes entre la Russie et l’Algérie suscitent l’inquiétude à Bruxelles».

Les manœuvres navales conjointes entre les armées russes et algériennes ont été menées avec des navires de guerre en Méditerranée, ajoute Servimedia, précisant que d’autres manœuvres de l’armée algérienne avec l’armée russe sont prévues en novembre sur le territoire algérien, à Bechar, dans le sud-ouest du pays.

Intervenant dans un contexte d’insécurité accrue au Sahel et dans les régions sahéliennes, cette collaboration militaire, selon la question des parlementaires européens, «est extrêmement préoccupante» pour l’Union européenne.

Certains eurodéputés ont même exhorté la Commission européenne, «dans le cadre de l’accord d’association UE-Algérie, à convoquer l’ambassadeur d’Algérie auprès de l’UE pour des consultations sur les très graves et inquiétantes manœuvres militaires conjointes».