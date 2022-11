Genève: Conseil des Droits de l’Homme épingle le régime militaire en Algérie

La 41eme session du mécanisme d’Examen Périodique Universel (EPU) de l’Algérie au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève, a été l’occasion pour les participants au symposium organisé par l’Observatoire International IOPDHR- GENÈVE, en partenariat avec l’organisation internationale dotée du statut consultatif PDES-ONG (Promotion du développement économique et social), de souligner que le régime algérien constitue le modèle d’un État qui se soustrait aux obligations internationales par la confiscation continue des droits et la mainmise sur les libertés.

Les deux ONG ont présenté les résultats du rapport conjoint sur le degré de respect par l’État algérien de ses obligations internationales dans le cadre de l’examen périodique universel – le quatrième cycle – à la lumière des recommandations formulées en mai 2017.

Le séminaire était animé par M. Bjorn Holtin, conseiller politique suédois et expert des affaires africaines, qui a exprimé l’importance de cet événement international en tant qu’occasion pour s’arrêter sur ce qui a été fait au sujet de la situation des droits de l’homme, en particulier dans la région de l’Afrique du Nord. Ainsi, les expériences démocratiques varient selon les pays, mais l’Algérie représente un modèle qui s’est soustrait à ses devoirs et obligations, en raison de nombreux cas en suspens et de correspondances de procédures spéciales sans réponse, ainsi que de visites internationales suspendues ou entravées.

Pour sa part, M. Walid Kebir, militant politique et des droits de l’homme algérien et président de l’Association maghrébine pour la paix, la coopération et le développement, a abordé les défis posés au droit à la liberté d’opinion et d’expression en Algérie en ouvrant le dossier brûlant des manifestants et des militants du mouvement Hirak, ainsi que la recrudescence alarmante des violations dans l’espace public et civil ; une situation qui ne peut qu’être décrite de dangereuse, surtout après que le régime militaire algérien a ajouté plusieurs amendements aux textes de lois afin de légitimer les abus contre les défenseurs des droits humains, les militants et les journalistes.

Le régime algérien est allé plus loin en élargissant la définition du crime de terrorisme sans tenir compte, comme l’affirme M. Walid Kebir, des obligations de l’État en vertu du droit international. Ceci leur permet d’harceler les militants des droits de l’homme et les blogueurs et les poursuivre pour diverses charges telles que l’incitation aux attroupements, l’intelligence avec pays étranger ou l’outrage aux institutions de l’État.

Sur un autre sujet, M. Hans Noot, expert néerlandais en comportement organisationnel et en anthropologie organisationnelle et membre du conseil d’administration de Human Rights without frontières à Bruxelles, a mis en lumière la situation anormale dans les camps de Tindouf et le gap enregistré par rapport aux normes de la Convention de Genève de réfugiés de 1951, une situation qui s’écarte des règles du droit international pour rester figée. Les camps de Tindouf représentent une exception dans laquelle la population est privée de recensements, de rapports de protection et de carte de réfugié. Une population victime de graves violations des droits de l’homme, dont certaines s’élèvent aux crimes de guerre, loin des yeux et de la vigilance internationale et ce en donnant, de la part du pays hôte, le plein mandat à un groupe armé pour gérer les camps et lui assurer l’immunité.

M. Hans Noot a également abordé le dossier du détournement de l’aide humanitaire à grande échelle, qui a été exposé par l’Office de lutte antifraude européen « OLAF » et par de nombreux rapports de l’ONU, et la mesure dans laquelle ce pillage a influé sur les conditions de vie des résidents des camps, auparavant fortement affectées par le vide laissé par le non-respect par le pays hôte de ses engagements en matière de raccordement des camps aux services de base, ce qui posait un autre défi à l’accès aux droits économiques et sociaux au sein des camps.

La présidente de l’Observatoire international des droits de l’homme de Genève, Mme Aicha Duihi, a pour sa part présenté le rapport conjoint des deux ONG sur l’examen périodique universel de l’Algérie. Elle a exposé les observations et recommandations sur les progrès réalisés par l’Etat parti dans la mise en œuvre des recommandations du rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel, concernant l’acceptation des normes internationales et la coopération avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les organisations internationales des droits de l’homme : liberté de réunion, liberté d’expression et d’association, exécution extrajudiciaire et la mise en œuvre des droits économiques, la protection des enfants contre l’exploitation, les conditions d’asile et l’État de droit pour le pays d’accueil, l’Algérie.