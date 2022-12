  La 6è Conférence annuelle de l’UA et de l’ONU se tient ce jeudi à Addis-Abeba, en présence d’Antonio Guterres

La 6ème conférence annuelle de l’Union africaine (UA) et de l’ONU se tient ce jeudi à Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie, en présence des chefs des deux organisations autour de dossiers communs et du président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.

Le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres tâtera à cette occasion, le pouls de la mise en œuvre des actions prioritaires inscrites au «cadre de coopération entre les deux organisations».

Les discussions diplomatiques de ce 30 novembre vont en outre porter sur les défis cruciaux auxquels sont confrontées l’UA et l’ONU sur le continent africain sur le plan politique et en matière de mobilisation de financement sur plusieurs sujets transversaux. «Des défis intimement liés à la paix, la sécurité, le développement et à l’impact du changement climatique sur le continent africain», précise le Cabinet de Guterres.

En marge de cette Conférence annuelle, le diplomate Guterres aura des entretiens avec des responsables éthiopiens, précise le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. Avec au menu de leurs discussions, la préservation de la paix dans la région meurtrie du Tigré.