Le plus vaste Etat lusophone d’Afrique davantage proche du Brésil

La Commission mixte Angola-Brésil se réunira entre les mois de mars et avril 2023 à Brasilia, pour renforcer les relations de coopération entre les deux États, a annoncé ce mardi 3 janvier, le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, en marge de sa visite au Brésil.

A l’issue d’une rencontre avec son homologue brésilien, Mauro Vieira, le ministre angolais Téte António a salué les relations « fructueuses » entre les deux pays, soulignant que les liens entre l’Angola et le Brésil s’étendent aux peuples des deux pays, d’où la responsabilité de veiller à ce que les décisions de ladite « Commission se traduisent en actes concrets ».

Pour sa part, le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, a considéré l’Angola comme un pays ami et « un grand partenaire » dans les relations de coopération, précisant que le partenariat avec l’Angola va au-delà des questions institutionnelles pour s’étendre à «des relations personnelles et entre les deux peuples ».

Le premier mémorandum de coopération entre Luanda et Brasilia a été signé en 1977, deux ans après la proclamation de l’indépendance de l’Angola en 1975.

Depuis lors, les relations dans les domaines les plus variés -l’agriculture, l’énergie, l’immigration, la santé animale/végétale, l’éducation, la santé, la coopération technique et les consultations diplomatiques-se sont approfondies, aboutissant à la signature de 80 accords de coopération.

L’Angola et le Brésil coopèrent également dans les domaines de la science, la technologie, la culture, la pêche, le pétrole, l’environnement, les communications, le commerce et les transports. En plus, le Brésil a été le premier pays au monde à reconnaître l’indépendance de l’Angola, proclamée le 11 novembre 1975.