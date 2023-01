Guinée équatoriale : un fils du président Obiang sous les verrous 

Une nouvelle affaire de malversation secoue la famille du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinée équatoriale. Il s’agit cette fois-ci de son fils, Ruslan Obiang Nsue, arrêté en début de semaine pour vente illégale d’un avion.

Selon des informations rapportées ce mardi par la télévision d’état (TVGE), Ruslan Obiang Nsue a été arrêté dans le cadre d’une une enquête suite à «la disparition de l’appareil ATR 72-500 appartenant à la compagnie nationale», Ceiba Intercontinental, et qui se trouvait depuis 2018 en révision de routine en Espagne.

Sur Twitter, le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, un autre fils du président équato-guinéen, a affirmé que le mis en cause qui est son demi-frère, «a avoué qu’il était la personne qui a vendu l’ATR de Ceiba, je ne vais pas me laisser emporter par le familialisme ou le favoritisme, c’est pourquoi j’ai ordonné son arrestation immédiate et sa mise à disposition de la justice».

L’appareil aurait été vendu à l’entreprise « Binter Technic », spécialisée dans la maintenance aéronautique et basée à Las Palmas, sur l’île espagnole de Grande Canarie, selon la presse locale.