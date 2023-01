Cameroun: Accord Yaoundé-séparatistes anglophones en vue sous l’égide réellement du Canada? 

Au Cameroun, une issue semble se dessiner pour mettre un terme au conflit qui oppose le gouvernement aux séparatifs dans les régions anglophones du pays.

Sous la houlette du Canada, dans le rôle facilitateur, les autorités camerounaises et «plusieurs mouvements indépendantistes» anglophones se sont, en effet, mis d’accord pour «entamer un processus en vue de parvenir à une résolution globale, pacifique et politique du conflit », a récemment annoncé la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

La cheffe de la diplomatie canadienne se réjouit d’un accord qui vise à «amorcer un processus formel » et qui « constitue un premier pas essentiel vers la paix et vers un avenir plus sûr, plus inclusif et plus prospère pour les civils touchés par le conflit ».

Alors que Mme Joly affirme que « les parties ont également convenu de former des comités techniques pour commencer à travailler sur des mesures de confiance », elle est accusée de manquer de bonne foi, notamment par Ayaba Cho, le chef des séparatistes.

Dans un communiqué, le Commandant de l’Ambazonia Defence Force, la force de défense de la zone anglophone, a appelé le gouvernement du Canada à « agir avec intégrité en publiant une déclaration qui reflète l’esprit et le contenu de ce sur quoi nous avons travaillé, négocié et convenu dans l’engagement et le mandat signés pour un cadre de négociation globale dans la Déclaration de Toronto». L’optimisme de Mélanie Joly et ses affirmations ont été remis en cause ces dernières heures par la diplomatie de son pays.