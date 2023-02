Togo : Lomé entame une opération de désengorgement des rues

La capitale togolaise, Lomé, va se lancer, dès mercredi 15 février, dans une opération de désengorgement de ses rues qui durera six mois, comme annoncé il y a trois mois par le gouvernement togolais.

Le Maire du Golfe 4, l’opposant Jean-Pierre Fabre a confirmé, lundi, l’entrée en vigueur de la mesure gouvernementale, reconnaissant implicitement qu’un trimestre n’est pas suffisant pour se préparer à une opération de cette ampleur.

Devant des leaders de quartier, des représentants des comités de développement du quartier (CDQ) et le commissaire du Golfe 4, il a précisé que le 15 février 2023 sera la date du démarrage de l’opération de mise en demeure du déguerpissement, et le désengorgement en bonne et due forme débutera le 23 février.

«Il n’est pas commode de pratiquer le commerce dans les ruelles et rues urbaines», a-t-il aussi fait remarquer.

Sa mairie a créé une cellule de gestion de l’opération, présidée par lui-même, et comprenant, entre autres, les maires adjoints, les directeurs techniques et les commissions de la mairie, les représentants des chefs de quartier, de la police et de la gendarmerie.

Les autorités gouvernementales qui tiennent à la beauté et à la propreté des villes du pays recommandent que l’opération se déroule sans aucune perturbation sous quelque forme qu’elle soit.