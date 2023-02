USA-Afrique: La Première dame Jill Biden attendue en Namibie et au Kenya 

La Maison Blanche a annoncé mardi que la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique (USA), Madame Jill Biden, se rendra en Afrique du 22 au 26 février, avec deux destinations dans la partie orientale du continent.

L’épouse du président Joe Biden est ainsi attendue tour à tour en Namibie et au Kenya, afin de «renforcer les partenariats» entre son pays et le continent noir, selon une note de Washington. Il s’agira de la première visite de Jill Biden en Namibie et de sa troisième au Kenya.

L’agenda africain de Mme Biden prévoit des rencontres et entretiens se focalisant sur «les femmes et les jeunes, les efforts en vue de faire face à l’insécurité alimentaire et la promotion de nos valeurs démocratiques partagées», a indiqué l’exécutif américain dans un communiqué.

Au dernier sommet USA-Afrique de décembre 2022, l’Amérique a exprimé sa volonté de redynamiser ses relations avec les pays africains, dans une approche qui met la priorité sur la souveraineté et l’intérêt des Etats. Le président Biden avait même promis une prochaine visite sur le continent.