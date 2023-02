Sénégal : Le leader du PRP, Déthié Fall officialise sa candidature à la présidentielle de 2024

Le Chef du parti républicain pour le progrès (PRP), Déthié Fall a officialisé, dimanche 26 février 2023, sa candidature pour la prochaine présidentielle prévue le 25 février 2024 au Sénégal.

«Je déclare ici et maintenant, et de la façon la plus solennelle, ma candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024», a-t-il annoncé devant ses militants, venus de plusieurs coins du pays vêtus aux couleurs de la formation politique, pour un meeting à Dakar.

Dans l’annonce de sa candidature, Déthié Fall, également membre de la Conférence des présidents de la coalition d’opposition Yewwi Askan wi (YAW), a fait plusieurs promesses.

«Si je bénéficie de votre confiance au soir du 25 février 2024, je travaillerais inlassablement pour la cohésion nationale, pour la paix et la stabilité, pour une diplomatie efficace, pour un redressement économique et social, pour une équité dans la distribution des richesses produites dans le pays, pour un système de santé moderne, pour un système éducatif performant et adapté à nos réalités et aux enjeux du siècle», a-t-il promis.

Travailler au respect de la Constitution, au fonctionnement régulier et efficient des institutions de la République, ou encore à garantir l’intégrité territoriale du pays, sont autant d’autres engagements pris par Déthié Fall.

S’il est élu, l’opposant entend être «un véritable chef d’Etat qui sera au-dessus des contingences politiques, partisanes» et «aussi un véritable Chef suprême des armées».

Ce nouveau candidat a, dans la foulée, annoncé la tenue du congrès de son investiture au mois de juillet prochain, et d’un séminaire des cadres du parti qui sera par la suite organisé pour la finalisation et le partage du programme à soumettre aux Sénégalais.

Le leader du PRP a ainsi emboité le pas à d’autres membres de la Conférence des leaders de YAW qui ont déjà annoncé leur décision de se lancer dans la course à la magistrature suprême, notamment Ousmane Sonko de Pastef, Khalifa Ababacar Sall de Taxawu Sénégal et Malick Gakou du Grand parti.