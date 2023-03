Décentralisation : le président Faure Gnassingbé rencontrera les préfets et maires togolais du 13 au 15 avril prochain à Kara

Dans le cadre du processus de décentralisation en cours au Togo depuis juin 2019, le Président togolais, Faure Gnassingbé compte rencontrer les premiers responsables des Collectivités territoriales togolaises les 13, 14 et 15 avril prochain à Kara, une ville située à plus de 420 km au nord de Lomé, la capitale du Togo.

Le ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale, Payadowa Boukpessi a aussi annoncé la tenue de la «1ère édition des rencontres Gouvernement & collectivités territoriales sous la présidence effective de Faure Gnassingbé» autour du thème général «Diagnostic inclusif du processus de la décentralisation : étape nécessaire vers les élections régionales».

D’après les précisions du ministre, Boukpessi, sont attendus à cette première rencontre inédite au Togo «tous les préfets, tous les maires et tous les adjoints aux maires, tous les secrétaires généraux des communes, cinq membres du Bureau du Conseil des Chefs traditionnels par région et des personnes ressources».

Cette première grande rencontre sur la décentralisation au Togo sera consacrée à la discussions de diverses questions en lien avec le thème général entre autres «la rénovation du cadre juridique et institutionnel ; la fiscalité locale: état des lieux et perspectives ; compétences des collectivités territoriales conformes aux lois en vigueur ; financement des collectivités territoriales». Ou encore le «potentiel économique des collectivités territoriales », «qualité de l’état-civil» et «gestion des collectivités territoriales».

La «1ère édition des rencontres Gouvernement-collectivités territoriales» intervient au moment où le Togo s’apprête à organiser en 2023 ses premières élections régionales qui ont pour finalité de compléter son processus de décentralisation enclenché avec la tenue des premières élections locales de son ère démocratique le 30 juin 2019.

Aucune date officielle n’a encore été arrêtée pour la tenue de ce scrutin régional, mais la CENI (Commission électorale) est déjà à pied d’œuvre depuis plusieurs mois pour la préparation de cette échéance.