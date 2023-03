Le Burkina est désormais, le pays le plus touché en Afrique par le terrorisme en 2022 (GTI)

Le Burkina Faso occupe la première place en Afrique et la deuxième dans le monde, dans le classement des pays touchés par le terrorisme en 2022, avec 310 incidents terroristes ayant occasionné 1.135 morts et 496 blessés, c’est ce que rapporte le rapport Indice mondial du terrorisme (GTI) 2023.

Le nombre d’incidents terroristes a augmenté, comparativement à l’année 2021 qui avait enregistré 224 cas. Le nombre de décès a également enregistré une hausse de 50 % par rapport à l’année surpassée, révèle le rapport publié par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP).

Le Burkina est précédé par l’Afghanistan, classée première depuis 2019, et suivi par la Somalie, le Mali et la Syrie qui occupent respectivement la 3e, la 4e et la 5e place des pays les plus touchés par le terrorisme.

Dans le monde, les attaques terroristes ont plutôt connu une diminution, passant de 5463 en 2021 à 3955 en 2022, soit une baisse de 28 %. Le nombre total de décès dus au terrorisme est, lui, passé de 7328 en 2021 à 6701 en 2022.

L’Etat islamique, le groupe Al-Shebaab, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans et le Front de libération du Baloutchistan à l’ouest du Pakistan, sont auteurs de la plupart des attaques en 2022.