Impératifs sécuritaires: Inauguration du nouveau siège du ministère ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité

Le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné a inauguré ce 27 mars 2023 dans la

commune du Plateau à Abidjan, le nouveau bâtiment qui accueille dorénavant le ministère ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité. Une activité qui a connu la participation de plusieurs officiels locaux et étrangers.

L’inauguration de ce nouveau bâtiment s’inscrit selon les autorités ivoiriennes dans l’optique des impératifs de réarticulation de la sécurité à l’échelle nationale et sous-régionale.

Aux dires de Tiémoko Meyliet, ce nouvel environnement de travail offre d’excellentes conditions de travail aux premiers responsables du secteur de la sécurité, mais aussi améliore l’offre du service public dans ce domaine.

«Le grand défi à relever par l’ensemble des Ivoiriens et Ivoiriennes consiste à préserver le modèle de stabilité et de croissance nationales, dans un environnement de paix et de cohésion sociale. Nous devons poursuivre nos efforts et nous inscrire résolument dans cette dynamique constructive et durable de notre pays», a précisé l’ex-Gouverneur de la Banque centrale de l’UEMOA.

Le principal locataire du nouvel immeuble, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armée, Vagondo Diomandé, s’est félicité dans ce sens «de ce nouveau siège à la hauteur de ses missions, et surtout du prestige de notre belle Côte d‘Ivoire».

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné a présenté les principales mensurations du nouvel édifice.

Bâti sur une superficie de 7.595 mètres carrés, il intègre des paramètres de sécurité tels que la vidéosurveillance, le contrôle d’accès aux portes avec badges et empreintes digitales, etc.

Il comprend par ailleurs un bâtiment principal avec un grand hall d’accueil au rez-de-chaussée, 127 bureaux, trois salles d’attentes, une salle de conférence, 10 salles de réunion, deux cafétérias, 13 blocs sanitaires hommes et femmes, des salles d’eau pour les bureaux directeurs et sous-directeurs, six hall d’accueil, 10 hall d’attentes, quatre ascenseurs, etc.