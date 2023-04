Etats-Unis-Maroc-Armement : Les FAR seront bientôt équipées des redoutables lance-missiles HIMARS

Le Département d’Etat américain a validé la vente au Maroc de 18 systèmes d’artillerie à haute mobilité «HIMARS» et d’un lot d’équipements connexes pour un coût estimé à 524,2 millions de dollars, a annoncé ce mardi 11 avril dans un communiqué, l’Agence de coopération en sécurité relevant du Département de la Défense.

«L’Agence de coopération en sécurité a délivré aujourd’hui la certification requise informant le Congrès de cette éventuelle vente», indique le communiqué, précisant qu’il s’agit de 18 lanceurs M142 HIMARS. Elle souligne dans son communiqué, que cette vente soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis «en aidant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord».

Cette transaction qui est assortie d’un soutien technique, logistique et d’ingénierie américains, permettra selon la même source, l’amélioration des capacités du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures et à contrôler ses frontières, contribuant ainsi au maintien de la stabilité et de la sécurité régionales. Elle renforcera également selon la même source, «l’interopérabilité des Forces armées royales (FAR), qui s’exercent régulièrement avec les forces américaines, en se concentrant sur la lutte contre le terrorisme et les organisations extrémistes violentes dans les régions du Maghreb et du Sahel», tout s’assurant que «le Maroc n’aura aucune difficulté à absorber ces nouveaux équipements dans ses forces armées».

Le lot d’équipements militaire que le Maroc projette d’acquérir, comprend en plus des 18 HIMARS, 40 systèmes de missiles tactiques M57 (ATACMS), 36 M31A2 systèmes GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket Systems), 36 ogives alternatives M30A2 et de nombreux autres équipements.

Les systèmes d’artillerie américains HIMARS qui ont prouvé à nouveau leur puissance de frappe dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine depuis juin 2022, sont les lanceurs de missiles les plus modernes au monde. Atout majeur: les lance-roquettes HIMARS et leurs missiles guidés GMLRS ont une très faible marge d’erreur, soit un mètre seulement.

Grâce à ces équipements hauts de gamme, le Maroc sera en mesure d’apporter une réponse appropriée à la prolifération des missiles balistiques dans la région tout en garantissant à son armée une grande mobilité pour riposter à toute attaque ennemie.