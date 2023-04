Le Niger met en place une Politique Nationale de la Jeunesse

Le gouvernement nigérien a examiné et adopté, jeudi au cours d’un Conseil des ministres, le Projet de décret portant adoption de la Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ).

D’après un communiqué publié à l’issue de la réunion, cette PNJ s’inscrit dans une dynamique qui fonde et oriente l’action politique vers un idéal d’une jeunesse nigérienne saine, pacifique, solidaire et responsable. Une jeunesse riche de sa diversité, ouverte au monde, attachée au savoir et à l’innovation et œuvrant comme pilier essentiel du développement économique, social et culturel du Niger.

Les autorités de Niamey espèrent, à travers la Politique Nationale de la Jeunesse, renforcer la participation politique et l’engagement civique et citoyen des jeunes ; développer la valorisation du capital humain des jeunes dans les sphères de développement économique du pays ; améliorer la protection sociale des jeunes ; ainsi que renforcer l’encadrement institutionnel des jeunes, conclut le communiqué.