Le président du Rwanda en visite d’Etat au Bénin

Le Président du Rwanda, Paul Kagame est attendu ce vendredi 14 avril à Cotonou, pour une «visite d’Etat» de 48 heures au Bénin.

Ce déplacement a été annoncé la veille, par la présidence béninoise, évoquant comme agenda du dirigeant rwandais, des échanges avec son homologue hôte, Patrice Talon, ainsi qu’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. «Cette séance de travail sera sanctionnée par la signature de divers accords» bilatéraux, d’après le communiqué béninois.

Le Rwanda et le Bénin entretiennent des relations bilatérales constamment renforcées par des accords de coopération, notamment dans les domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC), du service cadastral, de l’environnement et du développement durable.

«Ces différents accords ont permis aux experts des deux pays de travailler en commun pour le bien-être des deux peuples », apprécie-t-on du côté de Cotonou.

Le Rwanda appuie par ailleurs le Bénin dans la lutte contre le terrorisme dans le nord de ce pays, en s’appuyant sur des renseignements stratégiques de la France.