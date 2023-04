La paix en Afrique au centre d’une audience spéciale accordée par João Lourenço à Mahamadou Issoufou

Des questions brûlantes de la diplomatie régionale, africaine et internationale ont été au cœur d’une audience spéciale accordée ce mercredi 26 avril à Luanda en Angola, par le Chef de l’exécutif angolais, João Lourenço, à Mahamadou Issoufou, d’après un compte-rendu de la Présidence angolaise.

Ancien président du Niger de 2011 à 2021, Mahamadou Issoufou dirige actuellement le «Panel de haut niveau sur la sécurité et le développement de la région du Sahel».

Issoufou a été reçu au Palais présidentiel, à Cidade Alta de Luanda, sur invitation officielle de João Lourenço qui est fortement impliqué dans la recherche d’une solution pacifique au nouveau bras de fer qui oppose la RDC et le Rwanda dans la région des Grands Lacs.

L’ex-président du Niger, le plus vaste Etat d’Afrique de l’ouest, Mahamadou Issoufou, 71 ans, est actuellement à la tête d’une Fondation éponyme et est régulièrement consulté par plusieurs Présidents africains et l’Union Africaine (UE) autour des questions de paix et d’intégration économique dans le continent noir.

Issoufou a été le premier Président nigérien à avoir passé la main pacifiquement à son successeur, au terme de l’exercice de ses deux mandats constitutionnels.