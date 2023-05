Le chef du Gouvernement gabonais dresse le bilan de ses 100 premiers jours à la Primature

Le Premier ministre gabonais, Alain Claude Bilié-By-Nzé a décliné ce jeudi 4 mai 2023, le bilan des cent premiers jours de l’action du Gouvernement qu’il dirige sur la base de la Feuille de route de la déclaration de politique générale qui lui a valu la confiance des députés, en janvier dernier.

Ladite feuille de route comporte douze points, notamment «la lutte contre la vie chère, les infrastructures-routières, l’eau et l’énergie, la santé, les affaires sociales, l’emploi, l’éducation et la formation», et bien d’autres questions.

En ce qui concerne le pilier relatif aux Affaires sociales, il y a plusieurs réalisations, a-t-il indiqué, citant le secteur de l’emploi qui a enregistré, d’après lui, un taux d’exécution de 50% et ceux l’éducation et de la formation, dans lesquels 6.748 dossiers ont été déjà traités.

S’agissant des domaines qui touchent particulièrement le quotidien des populations, notamment la lutte contre vie chère, le chef du gouvernement a rappelé les recommandations portant sur l’encadrement des loyers et sur la révision de la loi foncière, la mise en place de la mercuriale des prix du ciment, le maintien et l’extension de la gratuité du transport dans les grands centres urbains.

En matière d’infrastructures-routières, il ressort que le gouvernement a pu trouver le modèle économique approprié pour le financement des autres phases des travaux de la Transgabonaise.

Tout en reconnaissant la nécessité d’adopter une stratégie cohérente pour rendre effectifs les autres programmes de développement des routes, Alain Claude Bilié-By-Nze a précisé qu’actuellement, le taux d’exécution des engagements dans ce domaine est de moins de 40%, alors que dans le domaine de l’eau et de l’énergie, le taux d’exécution est supérieur à 50% pour les travaux en cours.

Concernant le volet de la santé, Alain Claude Bilié-By-Nze a relevé que les projets en cours ont atteint un taux d’exécution de plus de 60%. De même, il a fait savoir que des efforts supplémentaires devront être faits les 100 prochains jours, afin de finaliser les engagements de son gouvernement dans ce domaine, faisant état d’importantes réalisations en matière d’infrastructures pour les cent prochains jours.