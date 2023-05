Le président tunisien, Saied prône la coexistence religieuse après la dernière attaque d’une Synagogue à Djerba

Le Président tunisien, Kais Saied a affirmé ce mercredi 17 mai, que la Tunisie était un pays de «tolérance et de coexistence» lors d’une rencontre avec trois dignitaires religieux musulman, juif et chrétien, à la suite de la fusillade meurtrière aux abords d’une synagogue à Djerba.

«C’est une rencontre historique importante qui atteste de la tolérance et de la coexistence qui caractérisent la Tunisie depuis de siècles», a déclaré Kais Saied en recevant le mufti de la République, Hichem ben Mahmoud, le grand rabbin de Tunisie, Haim Bittan et l’archevêque de Tunis, Ilario Antoniazzi.

Cette rencontre survient après la fusillade perpétrée le 9 mai par un gendarme aux abords de la synagogue de la Ghriba sur l’île de Djerba pendant le pèlerinage juif annuel.

Trois gendarmes et deux fidèles — un Israélo-tunisien et un Franco-tunisien — ont été tués par les tirs de l’assaillant, avant qu’il ne soit abattu par la police.

Saied a affirmé aux dignitaires mercredi que cette attaque visait à «porter atteinte à la Tunisie et sa stabilité et y semer la discorde et la division», rassurant la communauté juive tunisienne que «vous pouvez vivre en paix et nous allons garantir votre sécurité».

Le rabbin Bittan, a qualifié la rencontre d’«excellente» et affirmé avoir reçu «des assurances que ce qui s’est passé (à Djerba) ne se reproduira pas».

En 2002, la synagogue précitée avait été visée par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts. Il avait été revendiqué par Al-Qaida.