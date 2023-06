Sénégal : La coalition Yewwi Askan wi exige la démission de Macky Sall

La coalition de l’opposition sénégalaise «Yewwi Askan Wi» a appelé, jeudi 1er juin, à la démission immédiate du président Macky Sall, dans la suite de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko par un tribunal de Dakar, à deux ans de prison ferme pour «corruption de la jeunesse».

La plateforme considère le chef de l’Etat comme le seul et unique responsable des déboires judiciaires de Sonko. Elle accuse dans un communiqué, le président Macky Sall de «haute trahison et exige sa démission immédiate».

La coalition appelle également le peuple sénégalais à «maintenir la mobilisation et (…) résister intensément et conformément à la Constitution partout dans le pays et la diaspora pour sauvegarder les droits et libertés de nos concitoyens, l’unité nationale et la démocratie sénégalaise», conclut son communiqué.

La condamnation d’Ousmane Sonko par une chambre criminelle de Dakar hypothèque carrément sa candidature à la prochaine présidentielle de février 2024. La «corruption de la jeunesse» au Sénégal est considérée comme un délit qui consiste à favoriser la «débauche» d’un jeune de moins de 21 ans.

Le verdict de la justice a provoqué des heurts entre les forces de l’ordre et les partisans de l’opposition, avec à l’affiche une dizaine de morts à Dakar et à Ziguinchor, la ville dont Ousmane Sonko est le maire, selon un bilan avancé par le gouvernement.

Le leader du parti Pastef, membre de la Coalition Yewwi Askan Wi, a été par contre, acquitté pour les accusations présumées de viol et menaces de mort contre une employée d’un salon de beauté où il se rendait entre 2020 et 2021, pour se faire faire des massages.