Le sénégalais Barthélémy Dias, premier Africain à présider METROPOLIS

L’opposant et Maire de Dakar, le Sénégalais Barthélémy Dias a été désigné ce jeudi 15 juin, nouveau président de l’Association des Gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines du monde (METROPOLIS), une promotion largement saluée dans son pays.

«J’adresse mes vives félicitations à notre compatriote et Maire de la ville de Dakar, brillamment élu président de l’Association des Gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines du monde entier ».

«Il est le premier Africain à occuper cette prestigieux poste. C’est un honneur pour tout le Sénégal et pour la ville de Dakar», a chaleureusement salué dans la soirée de ce 15 juin, le Président Macky Sall sur les réseaux sociaux.

L’élection du l’opposant sénégalais, Barthélémy Dias à la tête de METROPOLIS est également appréciée par son prédécesseur à la Mairie de Dakar, Khalifa Ababacar Sall qui a déclaré que «c’est avec une immense fierté que j’ai accueilli l’élection du Maire de la ville de Dakar à la tête de METROPOLIS ».

« Cette confiance consacre son engagement constant pour le développement des Collectivités territoriales», a assuré K. Sall qui s’est dit «convaincu que son leadership et son expérience feront avancer les défis mondiaux qui seront abordés au sein de METROPOLIS.

«Au nom de la formation ‘Taxawu Senegaal’, je lui adresse mes vives félicitations et lui souhaite pleins succès dans cette nouvelle et exaltante mission au service des Collectivités territoriales», a conclu l’ex-député et ministre Ababacar Sall.

METROPOLIS se veut un acteur phare et décisif dans la gouvernance des Collectivités territoriales sur la planète, en les aidant à concilier les impératifs du développement et les exigences de la transition écologique.