Gabon : Ouverture à Libreville des travaux de la 23ème session de la CEEAC

La 23ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) s’est ouverte ce mardi 20 juin à Libreville, la capitale du Gabon, et devrait se prolonger jusqu’au 1er juillet prochain, indique un communiqué de la Communauté.

Placée sous le haut patronage du chef d’Etat gabonais et président en exercice de la CEEAC, Ali Bongo, la session se tient sous le thème : «Relever le défi du financement de la Communauté pour accélérer le processus d’intégration de la région Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle».

Les objectifs poursuivis par cette 23ème session consistent selon le communiqué, à faire le point sur l’état de mise en œuvre des décisions des 21ème et 22ème sessions ordinaires, notamment sur la problématique du financement du processus de l’intégration en Afrique Centrale et à examiner et valider les Règlements intérieurs des Organes et Institutions de la Communauté.

Participent à ces assises des Experts des Etats membres de la CEEAC dans les secteurs du budget et finances, de la justice et des affaires juridiques, de la défense, de la sûreté et la sécurité.

Le chronogramme prévoit des réunions des comités inter-Etats et des représentants permanents qui se tiendront du 26 au 28 juin, suivi du Conseil des ministres de la CEEAC, le 29 juin.

La conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, proprement dite, aura lieu le 1er juillet au palais présidentiel à Libreville et sera marquée par plusieurs interventions des chefs d’Etat, dont celle du Président du pays hôte, Ali Bongo, président en exercice de la CEEAC.