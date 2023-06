Sénégal : Le préfet de Dakar interdit tous les rassemblements ces samedi et vendredi

Le Préfet du département de Dakar, Mor Talla Tine a interdit dans des arrêtés publiés ce mercredi 21 juin, les rassemblements qui étaient prévus le vendredi 23 et samedi 25 juin dans la capitale sénégalaise, justifiant ces mesures par les «risques de troubles à l’ordre public» et d’«entrave à la libre circulation des personnes et des biens».

Il s’agit du rassemblement projeté par le «Mouvement des Forces Vives de la Nation» le vendredi 23 juin 2023, de 15 heure à 19 heure, à la Place de la Nation. Ce Mouvement rassemble des partis politiques et des organisations de la société civile opposés à une éventuelle candidature du président sortant, Macky Sall à la présidentielle de février 2024.

La même journée, de 15 heure à 17 heure, le Groupe de presse Wal Fadjri entendait manifester sur l’itinéraire «Place de l’Indépendance – Avenue Léopold Sédar Senghor – Palais de la République».

De son côté, la Coalition d’opposition Yewwi Askan Wi (libérer le peuple en Wolof) avait projeté une marche pour le dimanche 25 juin 2023, de 15 heure à 19 heure, sur l’itinéraire «Cimetière Saint-Lazare – Cité Keur Gorgui».

Rappelons que les récentes manifestations déclenchées après l’annonce de la condamnation, le 1er juin, de l’opposant Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, à deux ans de prison ferme, s’étaient soldées par un lourd bilan de 16 morts, sans compter les dégâts matériels importants.

La Coordination des Associations de Presse (CAP) qui avait prévu une Journée sans presse, le vendredi 23 juin, a décidé, deux jours plus tôt, de surseoir à sa mesure, en raison de la libération du journaliste Pape Khone Ndiaye et du Directeur de Publication du quotidien «Yoor Yoor», Serigne Saliou Guèye, ainsi que du rétablissement imminent du signal de Walf TV.