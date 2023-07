Alger et Pretoria ont eu droit à une douche froide après la non invitation du Polisario au Sommet Russie-Afrique

Le Kremlin n’a pas failli à ses principes de se conformer à la légalité internationale en n’invitant au second sommet Russie-Afrique que les Etats reconnus par l’Organisation des Nations Unies et s’est abstenu comme au précédent sommet d’octobre 2019 à Sotchi, de réserver une place à la chimérique république sahraouie «RASD» malgré la pression des régimes algérien et sud-africain.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, fervents défenseurs des thèses séparatistes du Polisario s’étaient pourtant rendus le mois de juin à Moscou et ont profité de ce déplacement pour quémander en vain, une place pour la «pseudo-RASD» au Sommet de Saint-Saint-Pétersbourg. Au final, ils ont eu droit à une véritable douche froide.

Faut-il rappeler que la Russie n’est pas la seule puissance à bouder l’entité sahraouie, mais la Chine, l’Inde et les Etats-Unis (décembre 2022), l’ont également exclue de la liste des invités à leur sommet avec l’Afrique, pour la simple raison que cette entité fantoche créée de toutes pièces et soutenue par le régime, ne présente aucun des critères d’un Etat souverain et indépendant tels qu’ils sont universellement reconnus.

Seule l’Union européenne supposée être un grand allié du Maroc, s’est permis d’inviter les tortionnaires du Polisario en cédant aux pressions de certains pays membres qui excellent dans l’exercice du double jeu et des lobbies européens pro-polisario généreusement arrosés par les pétrodollars algériens.

Contrairement à l’UE, ces quatre puissances qui n’ont pas de relations diplomatiques avec la «pseudo-RASD», ne font que se conformer à la légalité internationale, aux dispositions de la charte des Nations Unies et aux règles élémentaires de la diplomatie.

A signaler par ailleurs, que dans son discours à l’ouverture des travaux du Sommet Russie-Afrique qui se tient les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, le président russe, Vladimir Poutine a exprimé son souhait de voir les relations bilatérales entre la Russie et le Royaume du Maroc évoluer et aller dans le même élan que celui lancé lors de la visite du Souverain en Russie en 2016.

Évoquant les sujets relatifs à la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde, Poutine a tenu aussi à saluer les «mesures considérables prises par le Roi» du Maroc pour apaiser les tensions mondiales sur les produits alimentaires.

La délégation marocaine à ce Sommet est conduite par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch qui représente le Roi Mohammed VI.

Les Chefs d’Etat et de gouvernement de 49 des 54 Etats africains ont fait le déplacement à Saint-Pétersbourg, d’après l’adjoint du président russe aux affaires internationales, Iouri Viktorovitch Ouchakov.

Le programme officiel de cet événement prévoit «plus de 50 séances et tables rondes» axés sur les partenariats dans les domaines politique, économique, scientifique ou encore culturel et humanitaire ainsi sur l’énergie et la souveraineté alimentaire.