Fête du Trône : Le roi Mohammed VI réitère la position inébranlable du Maroc en faveur de la Cause palestinienne

Le Roi Mohammed VI a adressé, samedi, un Discours à la Nation à l’occasion du 24ème anniversaire de la fête du Trône, dans lequel il a notamment réitéré la position inébranlable du Maroc en faveur de la cause palestinienne, et largement abordé le sérieux dont font preuve les Marocains dans la vie quotidienne.

«En personnes sincères à l’optimisme franc, les Marocains, se revendiquant fièrement de leurs traditions millénaires et de leur identité nationale unifiée, ont acquis à juste titre une réputation de tolérance et d’ouverture. Leur renom repose plus spécifiquement sur leur sérieux et leur sens du dévouement », a souligné le Souverain.

«Le sérieux est également de mise dès lors qu’il est question de notre intégrité territoriale», a dit le Roi du Maroc soulignant que «c’est ce sérieux qui, sur fond de légitimité, a déclenché des reconnaissances en cascade de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud, celle de l’Etat d’Israël étant la dernière en date».

«Outre l’ouverture de consulats à Dakhla et à Laâyoune, il a également permis de mobiliser un soutien accru en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie », a assuré le Souverain marocain, ajoutant qu’«avec le même sérieux et une égale intransigeance, Nous réitérons la position inébranlable du Maroc en faveur de la Cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, afférant à l’établissement d’un Etat indépendant ayant Al-Qods orientale comme capitale et apportant in fine sécurité et stabilité aux peuples de la région».

Le Souverain a par ailleurs indiqué «qu’à présent que la dynamique nationale de développement a atteint un stade de maturité avancée, il nous appartient de faire preuve de ce sérieux reconnu pour franchir de nouveaux seuils sur la voie du progrès et pour échafauder des réformes, des projets de plus grande envergure, dignes des Marocains».

Grâce à son sérieux et à son patriotisme «la jeunesse marocaine a fasciné le monde par des performances d’un calibre inédit, à l’instar de l’exploit accompli par la Sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football », a ajouté le Souverain, saluant la réalisation de la première voiture de fabrication locale, grâce à des compétences nationales et à un financement marocain ainsi que la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène, développé par un jeune Marocain.

Le Roi du Maroc a encore insisté sur le fait que «le sérieux doit constamment définir notre ligne de conduite, dans la vie de tous les jours comme au travail. Par conséquent, il doit être de rigueur dans tous les secteurs d’activité» dans le domaine politique, administratif et judiciaire.

Le Souverain marocain a par ailleurs, relevé que «les répercussions de la crise mondiale, conjuguées à des années de sécheresse successives au niveau national, ont contribué au renchérissement du coût de la vie et au ralentissement de la croissance économique», précisant avoir «orienté le gouvernement pour qu’il adopte les mesures nécessaires afin d’atténuer leur impact négatif sur les franges de la population et les secteurs les plus touchés, et d’assurer l’approvisionnement des marchés en produits de base».