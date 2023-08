63 ans d’indépendance du Bénin: Tinubu et Aliko Dangote ont été les invités d’honneur ce 1er aout pour raffermir l’axe Abuja-Cotonou

Le raffermissement des relations bilatérales entre le Nigeria, première puissance économique en Afrique, et le Bénin enclenché depuis l’accession du président nigérian Bola A. Tinubu au pouvoir en mai 2023 a franchi un nouveau palier ce 1er août 2023, date de la commémoration de l’indépendance du Bénin.

Le dirigeant nigérian a conduit à Cotonou une forte délégation composée de Gouverneurs de plusieurs Etats fédérés nigérians qui ont une frontière avec la République voisine du Bénin, et surtout de la première fortune d’Afrique, Aliko Dangote.

Ce dernier, longtemps en froid avec les autorités béninoises, a rencontré discrètement ces dernières semaines à Cotonou le Président Patrice Talon pour aplanir ses divergences avec les autorités béninoises.

La délégation nigériane chaleureusement ovationnée à l’arrivée du Président Tinubu sur la «Place de l’Amazone» ce 1er aout, a assisté au défilé militaire béninois vantant les capacités de défense et de projection des différentes composantes des forces Armées béninoises.

Un défilé qui, à travers son animation musicale et culturelle, a vanté en outre la richesse musicale partagée par le Nigeria et le Bénin via la Culture yorouba.

Le Chef de l’Etat nigérian, Bola Tinubu préside depuis le 09 juillet la CEDEAO alors que Patrice Talon dirige la Troïka de la même communauté en charge d’accompagner les Transitions en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Les deux dirigeants ouest-africains sont issus du monde des affaires.